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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 16:32 BJT

标题新闻：马来西亚5月棕榈油品出口较前月下降3.4%至1,248,014吨--SGS

注：SGS为船运调查机构Societe Generale de Surveillance的英文简称

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