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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:46 BJT

台湾央行：共发行2,420.2亿台币存单，发行余额减3亿

路透台北5月31日 - 台湾央行周五公布，今日共发行2,420.2亿台币存单，若相较存单到期金额2,423.2亿，存单发行余额减3亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 2,309.2

91天期 0.93 95.0

182天期 1.05 16.0

央行上日共发行2,599.25亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)4,932.15亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负406亿台币；累计超额准备为1,198亿台币，加计前期1%的超额准备为2,029亿台币。 (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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