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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 16:50 BJT

欧洲央行：管委维斯科称，ECB将再度干预利率与维系信贷

路透罗马5月31日 - 欧洲央行管理委员会委员暨意大利央行总裁维斯科表示：

* 意大利不能放弃财政调整，赤字/GDP之比不能超过3

* 欧洲央行准备再度干预利率，根据货币政策立场考虑所有措施以维持信贷状况 (完)
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