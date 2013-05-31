中港个股：中国银行公布田国立就任董事长，即日生效

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 中国银行 周五公布，自2013年5月31日起，田国立就任该行董事长。
中行在联交所的声明并称，田国立于1960年出生，今年4月加入中行，此前担任中信集团副董事长兼总经理，期间兼任中信银行 董事长。
田国立担任中行董事长、执行董事的任期为三年，至2016年召开的股东周年大会之日止。他同时担任中行董事会战略发展委员会主席及委员。
自中行原董事长肖钢3月中出任中国证监会主席后，中行董事长一职一直空缺。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。