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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:08 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘续跌无视中间价创新高，短期走势现逆转迹象

* 人民币收盘续跌，仍与中间价反向
    * 中间价升破6.18，创历史新高
    * 大型客盘购汇依然浮现
    * CNH大量美元买盘引发在岸购汇热情

 (更新收盘报价)
    路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期 周五收盘续跌，未受中间价创出历史
新高的带动，盘中继续浮现大型客盘购汇，考虑到20号文可能产生巨量美元买盘，市场人士
预期人民币升值不排除短期出现逆转的可能。
    
    周五人民币即期盘中一度跌至6.1421元，为近半个月来新低。离岸较大量的美元买盘亦
引发在岸市场购汇热情，市场波动加大，波幅增至逾百点，市场成交活跃。
    
    隔夜美指继续较大跌幅，人民币中间价借机上涨24个点子，升破6.18创下历史新高。但
人民币即期价却仍然走跌。交易员表示，说明买卖盘的力量发生了明显变化，市场对人民币
短期升值的预期在改变。
    
    市场人士市强调，需要观察下周的市场，会否持续最近三天的行情。若持续，说明有大
型客盘对人民币短期升值预期发生了改变。若未持续，则客盘的购汇行为或因月末等偶发因
素而为。
        
    北京一商业银行交易员说，“最近市场购汇明显大于结汇，感觉升值预期有所减弱了。
”
    
    华南一股份制行交易员亦认为，因20号文的银行购汇，应该不是市场美元买盘的主力。
因为一旦银行出现集中购汇，料人民币跌得会比现在还要多得多。还是大型的客盘继续扮演
了今天美元买盘的主力。因为月末，企业有可能出现突发的购汇行为。月末过了以后，大型
客盘购汇有可能会消失。
    
    招商银行总行高级分析师刘东亮亦认为，“猜测有的银行现在在买美元。但未出现集中
的爆发。因为现在问题是20号文的细则还未出来，细则可能涉及计算方法问题，比如离岸部
分是否统计进去，而这可能影响银行整体购汇的规模。再等等看吧。”
    
    此外，上海一外资行交易员称，因不看好人民币升值与中国经济面背离的现状，最近CN
H美元买盘很多，这也引发了在岸美元买盘的热情。
    
    “现在大家一致认为，中间价与即期价收窄的进程不会改变，这也是央行希望看到的。
”交易员称。    
    
     以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价<CNY=PB
 OC>，以及离岸市场人民币的主要报价：    
                                                                  
 在岸市场人民币兑美元               今日          上日      升贬
       即期成交价格                6.1345        6.1309    -0.06%
             中间价                6.1796        6.1820    0.04%
                                                              
     日内相对于中间价最大波幅  0.83% (上限±1%    日高      日低
                                      )                   
           日内波动幅度(pips)        138         6.1283    6.1421
       2013年来即期升贬值幅度       1.56%                         
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY       1,160                     
                     1Y=CFXS>                             
                                                              
 #VALUE!                            今日          上日        
        1年期NDF                  6.2620/40      6.2525       
                CNH即期           6.1460/81      6.1348       
    东京汇市美元兑欧元周五盘旋在三周低点附近，之前美国公布意外疲弱的经济数据，打
压了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将缩减货币刺激举措的预期。 

    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李航/李文科; 审校 林高丽)
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