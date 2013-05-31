更新版 1-中国汇市：人民币收盘续跌无视中间价创新高，短期走势现逆转迹象

* 人民币收盘续跌，仍与中间价反向 * 中间价升破6.18，创历史新高 * 大型客盘购汇依然浮现 * CNH大量美元买盘引发在岸购汇热情 (更新收盘报价) 路透北京5月31日 - 人民币兑美元即期 周五收盘续跌，未受中间价创出历史 新高的带动，盘中继续浮现大型客盘购汇，考虑到20号文可能产生巨量美元买盘，市场人士 预期人民币升值不排除短期出现逆转的可能。 周五人民币即期盘中一度跌至6.1421元，为近半个月来新低。离岸较大量的美元买盘亦 引发在岸市场购汇热情，市场波动加大，波幅增至逾百点，市场成交活跃。 隔夜美指继续较大跌幅，人民币中间价借机上涨24个点子，升破6.18创下历史新高。但 人民币即期价却仍然走跌。交易员表示，说明买卖盘的力量发生了明显变化，市场对人民币 短期升值的预期在改变。 市场人士市强调，需要观察下周的市场，会否持续最近三天的行情。若持续，说明有大 型客盘对人民币短期升值预期发生了改变。若未持续，则客盘的购汇行为或因月末等偶发因 素而为。 北京一商业银行交易员说，“最近市场购汇明显大于结汇，感觉升值预期有所减弱了。 ” 华南一股份制行交易员亦认为，因20号文的银行购汇，应该不是市场美元买盘的主力。 因为一旦银行出现集中购汇，料人民币跌得会比现在还要多得多。还是大型的客盘继续扮演 了今天美元买盘的主力。因为月末，企业有可能出现突发的购汇行为。月末过了以后，大型 客盘购汇有可能会消失。 招商银行总行高级分析师刘东亮亦认为，“猜测有的银行现在在买美元。但未出现集中 的爆发。因为现在问题是20号文的细则还未出来，细则可能涉及计算方法问题，比如离岸部 分是否统计进去，而这可能影响银行整体购汇的规模。再等等看吧。” 此外，上海一外资行交易员称，因不看好人民币升值与中国经济面背离的现状，最近CN H美元买盘很多，这也引发了在岸美元买盘的热情。 “现在大家一致认为，中间价与即期价收窄的进程不会改变，这也是央行希望看到的。 ”交易员称。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价<CNY=PB OC>，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1345 6.1309 -0.06% 中间价 6.1796 6.1820 0.04% 日内相对于中间价最大波幅 0.83% (上限±1% 日高 日低 ) 日内波动幅度(pips) 138 6.1283 6.1421 2013年来即期升贬值幅度 1.56% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1,160 1Y=CFXS> #VALUE! 今日 上日 1年期NDF 6.2620/40 6.2525 CNH即期 6.1460/81 6.1348 东京汇市美元兑欧元周五盘旋在三周低点附近，之前美国公布意外疲弱的经济数据，打 压了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将缩减货币刺激举措的预期。 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李航/李文科; 审校 林高丽)