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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 16:59 BJT

美韩贸易：韩国制粉业者暂停进口美国小麦，静待检验其是否含未经批准的转基因小麦

路透首尔5月31日 - 韩国制粉业者周五称，在韩国政府公布检验结果，确认该国进口的美国小麦是否掺杂未经批准的转基因小麦前，将暂停进口美国小麦。

韩国面粉加工行业协会(The Korean Flour Mills Industry Association)在声明稿中称，韩国制粉业者进口的美国小麦，每年都有美国政府出具证书，证明其未生产或销售转基因小麦。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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