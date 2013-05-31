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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:01 BJT

台湾债市：102/2期五年公债中，证券业买超22亿台币

路透台北5月31日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，五年公债102/
2 交易资料如下：（单位：亿台币） 

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        9.50       29.00      -19.50
     票券业        0.00        2.50       -2.50
     证券业       46.00       24.00      +22.00
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