更新版 1-台湾货币市场：月底加上缴税但紧缩效应不明显，因央行维持资金宽裕

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更新拆款数据及存单发行金额)
* 月底加上缴税但紧缩效果不明显
* 上日的高额负数值得观察
* 下周短率基调仍维持现行水位
记者 高洁如
路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周五稳于低位。在央行平稳宽松的操作之下，5月底最后一天整体货币市场仍旧维持稳中透松的基调，短率基本变化不大。
资金调度人士表示，尽管今日因月底最后一个交易日，部分的外商银行不能承做拆出，但少数本地银行在缴税、积数等数字较为明朗之后，今日一早即提供拆出资金。整体货币市场并未因为月底最后一日、加上缴税的紧缩因子，而使货币市场的资金水位大幅下降。
“今天当然有些银行不能拆出，但钱不难拿。”一位外商银行调度人士说。
另一位大型民营银行调度人士表示，今年缴税季节并未如往年感受到紧缩的效果，主要还是央行刻意维持市场宽松的结果，虽然月底需求上扬、且供给变少，但整体而言供给还是相当宽裕。
展望下周，资金调度人士表示，由于周四的单日准备数字呈现高达400余亿的负数，如果周五连续第二天开出大额负数的话，可能会使得下周一、期底的最后一日，银行的调度转为保守，值得密切注意。
但除去前述因素之外，调度人士认为，虽然下周有首批金融机构扣缴税款须转入台银，但是因在期初，资金调度灵活度很高，因此估计也不致于让资金紧张，下周拆款利率水位应能平稳。
财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是十余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。
营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.38-0.44%，上日在0.39-0.43%。
**短票也平稳**
在短票市场方面，资金调度人员表示，虽然已届月底，但是票券商缺口不大，市场短票还是不多。
票券商表示，虽然昨日整体银行留下的400余亿负数对今日的短票买气稍有影响，不过票量不多之下，今日短票仍大致如数售罄，利率平稳。
今日短票利率大致同于上日在0.68-0.69。
台湾央行周五公布，今日共发行2,420.2亿台币存单，若相较存单到期金额2,423.2亿，存单发行余额减3亿。
下周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，分别是周一2,786.55亿台币，周二4,195.20亿台币，周三1,662亿台币，周四4,191.6亿台币，周五837.2亿台币。
拆款中心资料 显示，周五超额准备为1,096亿台币，累积至周日超额准备为4,486亿台币，加计前期1%的超额准备为5,317亿台币。
**公债RP持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。今日是月底最后一个交易日，又是缴综所税的最后一天，为此部分企业、基金皆自货币市场取款，但大致无碍整体宽松的资金环境。
一大型票券商资金调度人士指出，今日缺口虽然较大，不过仍可以拆款因应，且利率也偏低，因此并不特别急着补回缺口。
另一证券商交易员则表示，因应月底最后一日的资金需求，客户少量的解钱，但是对宽松的资金体系紧缩的影响并不大。
展望下周，交易员表示，提存期底6月3日(周一)过后，回到期初，银行可负数操作，预料市场资金将可更宽裕，有助票券商/证券商引导债券附买回利率走跌。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，大致均同上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.57-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.67%，二者区间亦与上日相仿。(完) (审校 黄凯)
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