更新版 1-台湾货币市场：月底加上缴税但紧缩效应不明显，因央行维持资金宽裕

(更新拆款数据及存单发行金额)

* 月底加上缴税但紧缩效果不明显

* 上日的高额负数值得观察

* 下周短率基调仍维持现行水位

记者 高洁如

路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周五稳于低位。在央行平稳宽松的操作之下，5月底最后一天整体货币市场仍旧维持稳中透松的基调，短率基本变化不大。

资金调度人士表示，尽管今日因月底最后一个交易日，部分的外商银行不能承做拆出，但少数本地银行在缴税、积数等数字较为明朗之后，今日一早即提供拆出资金。整体货币市场并未因为月底最后一日、加上缴税的紧缩因子，而使货币市场的资金水位大幅下降。

“今天当然有些银行不能拆出，但钱不难拿。”一位外商银行调度人士说。

另一位大型民营银行调度人士表示，今年缴税季节并未如往年感受到紧缩的效果，主要还是央行刻意维持市场宽松的结果，虽然月底需求上扬、且供给变少，但整体而言供给还是相当宽裕。

展望下周，资金调度人士表示，由于周四的单日准备数字呈现高达400余亿的负数，如果周五连续第二天开出大额负数的话，可能会使得下周一、期底的最后一日，银行的调度转为保守，值得密切注意。

但除去前述因素之外，调度人士认为，虽然下周有首批金融机构扣缴税款须转入台银，但是因在期初，资金调度灵活度很高，因此估计也不致于让资金紧张，下周拆款利率水位应能平稳。

财政部财金中心表示，今年综合所得税各银行代扣税款缴入台银的时间初订为：6月7日/14日及28日，根据去年的经验，7日将有600余亿台币转交台银，14日约是十余亿台币，28日仅1亿多台币；而信用卡缴税由金融机构直接缴入国库时间在6月7日，去年信用卡缴税金额约430亿台币。

营业事业所得税各银行代扣税款入台银的时间订为6月3日，台银皆在收款隔日转缴国库；去年营所税5月底自缴金额约为2,000亿台币左右。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日收报0.387%。今日区间暂在0.295-0.400%，上日亦同；一周拆款利率暂在0.38-0.44%，上日在0.39-0.43%。

**短票也平稳**

在短票市场方面，资金调度人员表示，虽然已届月底，但是票券商缺口不大，市场短票还是不多。

票券商表示，虽然昨日整体银行留下的400余亿负数对今日的短票买气稍有影响，不过票量不多之下，今日短票仍大致如数售罄，利率平稳。

今日短票利率大致同于上日在0.68-0.69。

台湾央行周五公布，今日共发行2,420.2亿台币存单，若相较存单到期金额2,423.2亿，存单发行余额减3亿。

下周央行存单到期总额1兆(万亿)3,672.55亿台币，分别是周一2,786.55亿台币，周二4,195.20亿台币，周三1,662亿台币，周四4,191.6亿台币，周五837.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为1,096亿台币，累积至周日超额准备为4,486亿台币，加计前期1%的超额准备为5,317亿台币。

**公债RP持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。今日是月底最后一个交易日，又是缴综所税的最后一天，为此部分企业、基金皆自货币市场取款，但大致无碍整体宽松的资金环境。

一大型票券商资金调度人士指出，今日缺口虽然较大，不过仍可以拆款因应，且利率也偏低，因此并不特别急着补回缺口。

另一证券商交易员则表示，因应月底最后一日的资金需求，客户少量的解钱，但是对宽松的资金体系紧缩的影响并不大。

展望下周，交易员表示，提存期底6月3日(周一)过后，回到期初，银行可负数操作，预料市场资金将可更宽裕，有助票券商/证券商引导债券附买回利率走跌。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.72-0.75%，大致均同上日。