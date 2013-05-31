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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:21 BJT

台湾汇市：出口商抛汇令台币收升，下周非农公布前震荡料加剧

* 月底最后一日出口商抛汇推升台币
    * 下周亚币走势方向不明，台币震荡或加剧
    * 下周料主交投区间落29.850-30.050

    路透台北5月31日 - 台币兑美元 周五收高6.5分结束此前连三天走跌。受到月
底最后一日出口商抛汇的影响，台币现货于午盘后仍缓步推升。不过临到周末市场淡静，外
资及台湾央行动作不大。市场人士预估，下周国际汇市或仍方向难明，台币料宽幅震荡，暂
先观察29.850-30.050。
    
    展望下周，汇银人士指出，本周来国际美元走势涨跌不一，市场对美国量化宽松是否退
场的反应起起伏伏，下周在周五美国非农就业数据公布之前，恐怕难以完全确定美国经济复
苏的真实情况，在此之前包括台币在内的亚币交投区间或稍事放宽，以待数据的公布。
    
    〞各个市场表现不同调，有一些部位的调节，令市况混乱。〞一外资银行交易员称。
    
    累计本周台币仅微幅走跌0.1%，与韩元 微跌0.2%相去不远。不计央行开盘及
尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间集中在29.920-29.960。
    
    市场人士并指出，在混乱市况中，下周或许外资将退场观望，而流动性不佳将令价格波
动稍大。不过观察台湾央行本周来于盘中调节部位，显示29.920-29.980仍是央行近期较为
偏好的区间，下周能否再度测试30元关卡，仍需众多因素集结。
    
    台湾股市 周五微幅收高0.14%报8,254.8点，外资及陆资在台股卖超61.79亿台币
，为连续第二天卖超，累计卖超达177.83亿。 
    
    此外，台湾央行提出简化外资质借台币手续投资台股 ，虽然为求活络
股市，立意良好。但台币交易员也认为，此举将令外资看好台股时，不必再从海外汇入大笔
资金，或将影响台币的交易量，成为另一交投的负面因素。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币也于区间内徘徊偏弱，暂无明
显方向。本地台币现货收盘后，指标美元/台币一个月期 报价落在29.964/29.
980左右，较上日尾盘的29.995/30.015走软。     
    
    下周主要数据与国际事件包括周一汇丰公布台湾5月PMI、美国制造业PMI；周二澳洲央
行利率会议；周三美联储公布褐皮书、台湾公布消费者物价指数(CPI)、美国抵押贷款指数
、耐久财订单；周四英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率决定及周五美国公布非农就业数
据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会晤。
    
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见     
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量  上日
                   报价                                          亿美元  
 台北外汇经纪公司  30.060     30.125    29.912-30.130   30.130   6.96    10.10
                                                                         
 元太外汇经纪公司  29.922     29.970    29.915-29.961   29.961   3.045    3.77
                                                                         
 
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