台湾汇市：出口商抛汇令台币收升，下周非农公布前震荡料加剧

* 月底最后一日出口商抛汇推升台币 * 下周亚币走势方向不明，台币震荡或加剧 * 下周料主交投区间落29.850-30.050 路透台北5月31日 - 台币兑美元 周五收高6.5分结束此前连三天走跌。受到月 底最后一日出口商抛汇的影响，台币现货于午盘后仍缓步推升。不过临到周末市场淡静，外 资及台湾央行动作不大。市场人士预估，下周国际汇市或仍方向难明，台币料宽幅震荡，暂 先观察29.850-30.050。 展望下周，汇银人士指出，本周来国际美元走势涨跌不一，市场对美国量化宽松是否退 场的反应起起伏伏，下周在周五美国非农就业数据公布之前，恐怕难以完全确定美国经济复 苏的真实情况，在此之前包括台币在内的亚币交投区间或稍事放宽，以待数据的公布。 〞各个市场表现不同调，有一些部位的调节，令市况混乱。〞一外资银行交易员称。 累计本周台币仅微幅走跌0.1%，与韩元 微跌0.2%相去不远。不计央行开盘及 尾盘作价，台币今日盘中实质成交区间集中在29.920-29.960。 市场人士并指出，在混乱市况中，下周或许外资将退场观望，而流动性不佳将令价格波 动稍大。不过观察台湾央行本周来于盘中调节部位，显示29.920-29.980仍是央行近期较为 偏好的区间，下周能否再度测试30元关卡，仍需众多因素集结。 台湾股市 周五微幅收高0.14%报8,254.8点，外资及陆资在台股卖超61.79亿台币 ，为连续第二天卖超，累计卖超达177.83亿。 此外，台湾央行提出简化外资质借台币手续投资台股 ，虽然为求活络 股市，立意良好。但台币交易员也认为，此举将令外资看好台股时，不必再从海外汇入大笔 资金，或将影响台币的交易量，成为另一交投的负面因素。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场今日美元/台币也于区间内徘徊偏弱，暂无明 显方向。本地台币现货收盘后，指标美元/台币一个月期 报价落在29.964/29. 980左右，较上日尾盘的29.995/30.015走软。 下周主要数据与国际事件包括周一汇丰公布台湾5月PMI、美国制造业PMI；周二澳洲央 行利率会议；周三美联储公布褐皮书、台湾公布消费者物价指数(CPI)、美国抵押贷款指数 、耐久财订单；周四英国央行宣布利率决定、欧洲央行利率决定及周五美国公布非农就业数 据、中国国家主席习近平与美国总统欧巴马会晤。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.060 30.125 29.912-30.130 30.130 6.96 10.10 元太外汇经纪公司 29.922 29.970 29.915-29.961 29.961 3.045 3.77 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.030/0.050 0.040/0.050 美元/台币六个月期 -0.040/-0.010 -0.030/0.000 (完)