台湾金融：经济缓步复苏，金融体系稳定--央行年度报告

路透台北5月31日 - 台湾央行周五指出，2012年虽面临不利的内、外总体环境，惟整体而言，台湾的金融体系仍维持稳定，未来央行仍将持续采行适当的货币、信用和外汇政策，以维金融稳定。

除此之外，央行也表示，金融监督管理委员会也将持续增修金融法规及强化金融监理，以维持金融稳定。

台湾央行发布的年度〞金融稳定报告〞中表示，目前全球经济缓步复苏，国际金融市场改善当中，而台湾经济成长虽趋缓，但物价亦温和上涨；惟财政赤字和政府债务略增。

台湾中央公未偿余额持续攀升，至4月为止，中央政府公债未偿余额已攀至4兆9,063.31亿的历史高位。

在非金融部门方面，央行表示，由于房价居高，不动产交易量波动大，家庭部门借款续增，债务负担略提高，民众购屋负担仍重。