台湾金融：经济缓步复苏，金融体系稳定--央行年度报告

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北5月31日 - 台湾央行周五指出，2012年虽面临不利的内、外总体环境，惟整体而言，台湾的金融体系仍维持稳定，未来央行仍将持续采行适当的货币、信用和外汇政策，以维金融稳定。
除此之外，央行也表示，金融监督管理委员会也将持续增修金融法规及强化金融监理，以维持金融稳定。
台湾央行发布的年度〞金融稳定报告〞中表示，目前全球经济缓步复苏，国际金融市场改善当中，而台湾经济成长虽趋缓，但物价亦温和上涨；惟财政赤字和政府债务略增。
台湾中央公未偿余额持续攀升，至4月为止，中央政府公债未偿余额已攀至4兆9,063.31亿的历史高位。
在非金融部门方面，央行表示，由于房价居高，不动产交易量波动大，家庭部门借款续增，债务负担略提高，民众购屋负担仍重。
为打击炒作房价，台湾央行第一季理监会议时，针对特定地区如桃园等地区房贷案件，要求银行注意风险控管。(完) (记者 高洁如；审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。