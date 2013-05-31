离岸人民币：4月香港人民币存款增91亿元，跨境贸易结算环比缩二成

路透香港5月31日 - 香港金管局刚刚公布的数据显示，香港银行机构截止4月末的人民币存款为6,771.58亿元，较上月增加91亿元。

当月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为2,754.19亿，较上月下降两成约654亿元。

对于跨境贸易结算数据环比下降，市场人士则表示实属意料之中，显示在中国监管部门加强虚假套利贸易后，真实的贸易情况正在显现。

3月人民币存款环比则增2.5%；同期跨境贸易结算的人民币总额为3,408.03亿元，较上一个月增加53.8%。（完）

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