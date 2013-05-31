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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 17:44 BJT

欧洲汇市：新西兰元兑美元触及九个月新低

路透伦敦5月31日 - 新西兰元兑普遍走强的美元周五欧洲盘中跌至九个月低点，仍旧面临压力，因担心中国经济放缓及美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减宽松规模。

新西兰元 下跌超过1%至0.7973美元，为9月初以来新低。交易商称跌破0.80美元之后触发停损单，跌幅扩大。(完)
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