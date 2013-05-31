企业结盟：意大利电信董事会将在下次会议讨论与和记黄埔合作事宜

路透罗马5月31日 - 意大利电信 首席运营官Marco Patuano周五表示，该公司下次董事会中将讨论与和记黄埔 旗下意大利移动通讯事业3 Italia可能结盟事宜。

“将会在下次董事会讨论这个议题，”Patuano在意大利央行于罗马召开的年度大会场边表示。

意大利电信料于下周召开董事会。

和记黄埔打算取得意大利电信的多数股权，此举将涉及将其3 Italia事业整并至意大利电信之中。(完)