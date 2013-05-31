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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:45 BJT

新兴汇市：菲律宾披索兑美元略升，但周线仍挫跌逾1%

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                      100.43     100.77      +0.34     -13.58      86.79
 坡元                      1.2641     1.2578      -0.50      -3.34     1.2219
 台币                      30.060     30.125      +0.22      -3.07     29.136
 韩元                     1130.55    1127.40      -0.28      -5.30    1070.60
 泰铢                       30.25      30.16      -0.30      +1.19      30.61
 菲律宾披索                 42.26      42.32      +0.15      -2.85      41.05
 印尼卢比                 9790.00    9810.00      +0.20      -1.63    9630.00
 印度卢比                   56.68      56.38      -0.53      -2.98      54.99
 马币                      3.0955     3.0715      -0.78      -1.21     3.0580
 人民币                    6.1345     6.1309      -0.06      +1.56     6.2303
 (完)
        
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 (编译 张若琪 审校 于春红)
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