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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 17:30 BJT

路透碳点：德国以每吨3.96欧元出售402万吨欧盟排放许可

路透伦敦5月31日 - 交易商表示，德国周五在EEX出售第三阶段(2013-2020年)碳排放交易计划的402万吨欧盟碳排放许可，价格为每吨3.96欧元。

这次出售吸引了约976万个单位的竞购。

指标欧盟碳排放期货 周五稍早触及每吨4.05欧元的六周高点，0902GMT报4.01欧元。(完)
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