中国债市：利率互换曲线继续趋平，短端领涨后下周或存下探空间

路透北京5月31日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周五继续趋平坦，仍由短端引领。 市场人士表示，基准回购利率大涨，顺势推高IRS短端水平；国内经济走势仍偏弱，致长端做多空间亦有限。 市场人士并预计，下周存款准备金补缴等扰动过后，IRS短端或存下探空间。 “今天短端上挺多，fixing(回购定盘利率)高，”上海一大型银行交易员称，“长端之前是美国10年国债 推高风险偏好，但中国经济缺少利多，光靠想象力，买盘是推不上去的。” 他进一步表示，下周IRS走势取决于资金利率和PMI等宏观数据的指引，预计有利率下行的空间。 香港一大型外资银行交易员则表示，中期来看，IRS短端总体震荡的格局难改，而短端的走势也会制约长 端的波幅；譬如早前，美国10年国债收益率涨幅在20-30个基点（bp）,五年期IRS利率上涨幅度也仅有七八个b p。 银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(b p)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出 资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。展望下周，将迎来月初例行的存款准备金补缴，不过当周公开市场 亦有2,000亿元人民币左右央行票据和正回购到期“输血”驰援，预计隔夜回购利率有望自当前高位回落，但 七天及以上品种因跨端午节假期等因素，回落空间应不。 周六（6月1日），将公布5月官方制造业采购经理人指数(PMI)；下周一（3日）则会公布汇丰制造业PMI终 值，先前公布的PMI初值续降至49.6，创七个月最低位。 以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------------- 周五 3.3510/3.4550 3.2680/3.3480 3.3400/3.4260 3.4780/3.5680 3.4850/3.7275 周四 3.2975/3.3975 3.2575/3.3400 3.3375/3.4250 3.4900/3.5800 3.4900/3.7400 ---------------------------------------------------------------------------------------- 变化 +0.0535/+0.0575 +0.0105/+0.0080 +0.0025/+0.0010 -0.0120/-0.0120 -0.0050/-0.0125 注: 以上数据均为按季度计算报价。 利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将 其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及 债务本金的交换。 中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3 月的2,697.69亿元降逾一成。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)