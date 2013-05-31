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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:34 BJT

中国债市：利率互换曲线继续趋平，短端领涨后下周或存下探空间

路透北京5月31日 - 中国人民币利率互换(IRS) 曲线周五继续趋平坦，仍由短端引领。
市场人士表示，基准回购利率大涨，顺势推高IRS短端水平；国内经济走势仍偏弱，致长端做多空间亦有限。
    
    市场人士并预计，下周存款准备金补缴等扰动过后，IRS短端或存下探空间。
    
    “今天短端上挺多，fixing(回购定盘利率)高，”上海一大型银行交易员称，“长端之前是美国10年国债
推高风险偏好，但中国经济缺少利多，光靠想象力，买盘是推不上去的。”
    
    他进一步表示，下周IRS走势取决于资金利率和PMI等宏观数据的指引，预计有利率下行的空间。
    
    香港一大型外资银行交易员则表示，中期来看，IRS短端总体震荡的格局难改，而短端的走势也会制约长
端的波幅；譬如早前，美国10年国债收益率涨幅在20-30个基点（bp）,五年期IRS利率上涨幅度也仅有七八个b
p。
    
    银行间市场周五质押式回购利率 主要品种再大幅跳涨，其中隔夜品种涨幅超过100个基点(b
p)。交易员表示，在财税缴款最后期限和月末最后一个交易日双重因素冲击下，大行普遍持谨慎态度，可融出
资金有限，资金供不应求，成交亦见缩减。展望下周，将迎来月初例行的存款准备金补缴，不过当周公开市场
亦有2,000亿元人民币左右央行票据和正回购到期“输血”驰援，预计隔夜回购利率有望自当前高位回落，但
七天及以上品种因跨端午节假期等因素，回落空间应不。 
    
    周六（6月1日），将公布5月官方制造业采购经理人指数(PMI)；下周一（3日）则会公布汇丰制造业PMI终
值，先前公布的PMI初值续降至49.6，创七个月最低位。 
   
    以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比): 
    
            三个月          一年             三年             五年              七年
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 周五   3.3510/3.4550   3.2680/3.3480    3.3400/3.4260    3.4780/3.5680    3.4850/3.7275
 周四   3.2975/3.3975   3.2575/3.3400    3.3375/3.4250    3.4900/3.5800    3.4900/3.7400
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 变化  +0.0535/+0.0575 +0.0105/+0.0080  +0.0025/+0.0010  -0.0120/-0.0120  -0.0050/-0.0125       
 
                                                           
    注: 以上数据均为按季度计算报价。
    
    利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将
其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及
债务本金的交换。
    
    中国外汇交易中心统计数据显示，2013年4月人民币IRS成交的名义本金总额为2,385.99亿元人民币，较3
月的2,697.69亿元降逾一成。(完) 

 (发稿 曹巍浩; 审校 黄凯)
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