中港股市：内地市场今年最佳月份的最后交易日下挫作收，恒指小跌

“人们对美联储感到不安，但关键是要了解，削减量化宽松政策必须是逐步的，”国泰君安国际证券首席策略师Larry Jiang称。

“在这种不确定的情况下，投资者可能偏爱可明显看到获利的股票，但这种股票其中已有一些触及了新高，所以不会一直涨下去，”Jiang补充道。

月末资金流动和MSCI调整扭曲了部分价格波动，投资者再次放弃香港公用事业类股。电能实业 股价跳水3%。

富士康国际 大涨18.2%至2012年4月以来最高，因摩根士丹利将其评级由“表现与同业一致”上调至“表现超越同业”。

李宁 扳回盘中跌幅，飙升15.8%并创历史第二大单日涨幅，因媒体报导称该公司在年会上预计销售存货比率将在下半年恢复正常。

**沪综指小幅收跌**

中国股市沪综指收市小跌，但本周录得连续第五周上涨；而5月更是累计上涨5.6%，创今年以来最大单月涨幅。分析师指出，5月份股市的上涨，是在基本面较弱和流动性较宽松的情况下，部分题材股轮番联动效应引发的阶段性反弹，但大盘并未企稳，后期若基本面数据无改善，维持震荡下跌的可能性亦较大。

“这个月是题材股表现较好，比如今天的医药板块，大盘的结构性机会吧，整体还会震荡，因为基本面仍然较弱。”华创证券策略组组长郭艳红认为。

他并指出，流动性宽松是一个中长期的概念，近期央行的公开市场操作有收紧流动性的信号，不排除6月份流动性会趋紧。