路透专访：台湾评估再推动公股银行合并，或将有陆台双币股票挂牌--行政院政务委员

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 研议推动台银、土银与输出入银行三合一整并案
* 证所税对股市冲击大，修正案通过后还要休养生息一年
* 研究人民币、台币计价双币股票挂牌可行性
记者 屈桂娟/董永年
路透云林5月31日 - 台湾行政院政务委员薛琦周五称，会持续开放金融市场，并推动公部门银行间的相互合并，除主管机关研议中的台湾银行、土地银行合并案外，也会将中国输出入银行一并纳入检讨。
这将是台银、土银与输出入银行三合一整并案于2007年遭立法部门冷冻后，由政府再一次推动的公股银行大型合并案。
曾担任台湾证券交易所董事长职务的薛琦并指出，纵然立法院有机会在本会期通过证所税修正案，但因现行资本市场可交易商品种类与方式不足，恐怕还需要一年，日均量才有机会回到1,100亿台币的正常水准。
不过台湾的金融环境在两岸关系持续改善下，将会出现加速性的增长。预料双方在商品服务贸易签署完成后，未来企业除可透过宝岛债筹措人民币资金外，也可以通过人民币、台币计价双币股票的发行筹资。
＂开放才是正道、王道，金融市场就像用雨伞一样，要运作就要开放。＂薛琦在台湾中南部的云林参加研讨会空档时对路透称。他亦是他于2月延揽入阁后首次接受外国媒体专访.
他认为，台湾金融机构仍太过分散，政府将加速法规松绑，鼓励金融机构持续整并。
薛琦预期，未来台湾金融业三至五年的蓝图，应该是三分天下，一是外商银行、一是100%政府持股银行的整并，至于政府仍握有部分股权的公股银行，应该可以考虑与民营银行进行整并，还有一块就是地方性基层金融机构。
＂国营银行像是台湾银行、土地银行还有输出入银行，你说将他们整并，这当然有可能。＂薛琦强调。
台湾政府曾在民进党执政时期，推动台湾银行、土地银行、中国输出入银行三合一的计画，惟最终于2007年10月，遭立法院否决。当时立法院财委会认为，三合一计画未考量员工权益，团体协约内容未定，且消灭中国输出入银行将造成中小企业外销贸易协助业务的中断。
**股市交易量不易回温**
为让台湾经济去忧解闷，台湾执政的国民党刻正在立法院推动证所税修正案，希望废除台股 逾8,500点设算扣缴的天花板。不过薛琦认为，纵然证所税修正案有机会在本会期通过，但要让股市交易量立即回温恐有困难。
＂去年搞了整整一年，量真的很惨...日均量要回归1,100亿台币的正常水准，恐怕还要一年。＂薛琦强调。
曾担任证交所董事长职务达五年的薛琦表示，为让股市交易尽快回温，可朝增加股市交易商品种类，以及让交易方式更加活泼等方向努力。
他认为，台湾可以增加多元化的ETF（上市交易基金）商品，像是美国ETF占市场整体交易量的比例已达20%，但台湾还不到2%。此外，应该全面开放现股当冲的交易，采行收取保证金之后才开放当冲的方式，似无必要。
此外，薛琦认为，随着台湾人民币资金池愈来愈大，台湾企业除可藉发行宝岛债筹资外，在大陆有投资的约七百家上市公司，未来也可以考虑发行双币股票。
他指出，两岸服务贸易协定一旦签妥，双方的金融合作会加速进行，台湾的资本市场也会更多元发展。
＂以前是加温，现在是加速了，并不是引擎才刚刚点起来而已。＂薛琦说。
薛琦于今年2月出任行政院政务委员。专责经建会、财政部、经济部、主计总处、央行、金管会、陆委会以及对外贸易谈判的政策拟定与协调业务。
台湾行政院于周二提出四大方向的提振景气措施，内容包括扩大消费支出、提振投资、激励创新创业以及修正证所税四大方案。行政院长江宜桦表示，这些提振方案对今年经济成长具有正面效益，尤其是下半年内、外部景气预估好转，今年仍然希望全年GDP(国内生产总值)能够保持3%以上的成长率。 (完) (审校 黄凯)
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