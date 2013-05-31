更新版-法国个股：日本三菱汽车否认有关与雷诺汽车合作的报导

(新增三菱方面说法)

路透巴黎5月31日 - 日本三菱汽车 驳斥一法国报纸周五的报导，报导中称雷诺汽车 正考虑与该公司结盟。

法国费加罗报报导指出，雷诺汽车正在研究与三菱汽车可能的合作方案，而后者已经和雷诺的伙伴日产汽车 有合作关系。

“报导并不真实，”三菱汽车发言人表示。

目前尚无法取得雷诺方面的评论。

费加罗报引述一名不具名雷诺高管及一熟知事况消息人士谈话指出，该公司正考虑与三菱合作的计画，将类似与其他汽车集团的结盟方式。

“日产已和三菱合作，雷诺正在寻找机会，但目前尚未做出决定，”熟悉情况的人士向费加罗报指出。“(合作方式)可能与戴姆勒合作形式一样。”

雷诺先前已经和德国戴姆勒 及俄罗斯汽车企业Avtovaz 就几个专案敲定合作协议。雷诺持有日产43.4%的股权。

雷诺和戴姆勒旗下品牌奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)合作研发未来的Twingo及Smart、商用车及发动机(引擎)。(完)