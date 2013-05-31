路透基点：威刚科技20亿台币履约保证项目展开筹组--RLPC

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾兆丰国际商业银行正在为台湾威刚科技安排一笔20亿台币(6,700万美元)11年期履约保证项目。
头10亿台币每年保证费用为100个基点，剩下的10亿台币保证费用为140个基点。
以四个层级邀请银行加入：承诺4亿台币或以上者，获得先付费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺3-3.99亿台币者，费用20个基点，承诺2-2.99亿台币者，费用15个基点；承诺1-1.99亿台币者，费用10个基点。
回覆期限为6月28日。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。