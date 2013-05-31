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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:53 BJT

路透基点：威刚科技20亿台币履约保证项目展开筹组--RLPC

路透香港5月31日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾兆丰国际商业银行正在为台湾威刚科技安排一笔20亿台币(6,700万美元)11年期履约保证项目。

头10亿台币每年保证费用为100个基点，剩下的10亿台币保证费用为140个基点。

以四个层级邀请银行加入：承诺4亿台币或以上者，获得先付费用30个基点，及牵头行兼簿记行(MLAB)头衔；承诺3-3.99亿台币者，费用20个基点，承诺2-2.99亿台币者，费用15个基点；承诺1-1.99亿台币者，费用10个基点。

回覆期限为6月28日。(完) (编译 蔡美珍; 审校 沈以文)
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