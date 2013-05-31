《中国企业债发行日程表》--5月31日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *南京铁路 13 7 利率区间5.3%-5.8% AA+ 6/4-6/5 中投证券 建设投资 (附第5年末投投资人回售选择权/南京市交通建设投资控股集团提供担保) =================================================================================== *西宁经开区 6 7 利率区间5.90%-6.50% AA 6/4-6/6 平安证券 投资控股集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 兖州市惠民 10 8 5.90% AA 5/28-6/3 国信证券 城建投资 (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) =================================================================================== 溧水城镇 10 7 5.80% AA 5/29-6/4 国信证券 建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 华盛江泉集团 6 7 *6.70% AA 5/31-6/4 东兴证券 (附第5年末投投资人回售选择权/临沂市经济开发投资公司提供担保) =================================================================================== 洛阳高新 4 7 6.50% AA- 5/30-6/5 新时代证券 实业总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 昌吉州国有资产 15 6 利率区间6.00%-6.50% AA 5/31-6/5 广发证券 投资经营 (第3-6年末每年偿还25%本金) =================================================================================== 重庆鸿业实业 8 7 *6.30% AA- 6/3-6/7 国信证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团有限公司提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)