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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 17:58 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月31日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

 发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*南京铁路      13       7   利率区间5.3%-5.8%    AA+         6/4-6/5     中投证券
建设投资      (附第5年末投投资人回售选择权/南京市交通建设投资控股集团提供担保)
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*西宁经开区     6       7   利率区间5.90%-6.50%  AA          6/4-6/6     平安证券
投资控股集团   (第3-7年末每年偿还20%本金)
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兖州市惠民     10       8          5.90%         AA          5/28-6/3    国信证券
城建投资      (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金)
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溧水城镇       10       7          5.80%         AA          5/29-6/4     国信证券
建设投资       (第3-7年末每年偿还20%本金)
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华盛江泉集团    6       7          *6.70%         AA         5/31-6/4     东兴证券
              (附第5年末投投资人回售选择权/临沂市经济开发投资公司提供担保)
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洛阳高新        4       7          6.50%         AA-         5/30-6/5    新时代证券
实业总公司     (第3-7年末每年偿还20%本金)
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昌吉州国有资产 15       6  利率区间6.00%-6.50%   AA          5/31-6/5    广发证券
投资经营      (第3-6年末每年偿还25%本金)
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重庆鸿业实业   8        7          *6.30%         AA-        6/3-6/7     国信证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆市三峡担保集团有限公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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