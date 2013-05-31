香港个股：中信泰富西澳洲铁矿项目投产日期再度推迟

路透香港5月31日 - 从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富 于西澳洲的铁矿项目的首条生产线投产时间再度推迟，公司目前估计，检修工作需要约两个月时间。

中信泰富于4月表示，首条生产线生产的第一批精矿粉预计可在5月下装运出口。 但公司周五发出公告称，经过专家的分析和研究后，认为实现顺产的最有效方式是暂停日常生产以便能彻底解决每一个出现的问题。检修工作估计需要大约两个月时间。

至于第二条生产线，则按原计划，用来驱动磨机的滑环电机会在7月重新安装回 磨机，之后开始第二条生产线的带料试车。

中信泰富的中澳铁矿是澳洲最大的磁铁矿项目，项目计划年产2,400万吨铁矿石精矿粉，建成后可为中信泰富本身，以及中国其他钢铁企业提供铁矿石。

中信泰富今天收低1.82%，报9.19港元。(完)

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