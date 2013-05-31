香港个股：中信泰富西澳洲铁矿项目投产日期再度推迟

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 从事特殊钢及铁矿业务的中信泰富 于西澳洲的铁矿项目的首条生产线投产时间再度推迟，公司目前估计，检修工作需要约两个月时间。
中信泰富于4月表示，首条生产线生产的第一批精矿粉预计可在5月下装运出口。 但公司周五发出公告称，经过专家的分析和研究后，认为实现顺产的最有效方式是暂停日常生产以便能彻底解决每一个出现的问题。检修工作估计需要大约两个月时间。
至于第二条生产线，则按原计划，用来驱动磨机的滑环电机会在7月重新安装回 磨机，之后开始第二条生产线的带料试车。
中信泰富的中澳铁矿是澳洲最大的磁铁矿项目，项目计划年产2,400万吨铁矿石精矿粉，建成后可为中信泰富本身，以及中国其他钢铁企业提供铁矿石。
中信泰富今天收低1.82%，报9.19港元。(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。