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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 17:56 BJT

标题新闻：意大利5月HICP初值持平上月，同比升1.3%；5月CPI较上月增0.1%，同比增1.2%

注：HICP为消费者物价调和指数，CPI为消费者物价指数。

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