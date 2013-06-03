重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(5月27日-5月31日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 本周累计下跌0.05%。人民币即期走势现逆转之象，周 五人民币中间价首破6.18创下历史新高，但即期价未跟随其走高而是反向走跌。受外管局20 号文的影响，有银行开始补美元头寸，但尚未构成市场美元买盘主力。自本周三始，因大型 客盘入场，市场买、卖盘的力量发生了明显变化。特别是本周最后两个交易日，出现中间价 升，即期价跌的行情，市场对人民币短期升值的预期在消退，需观察后市表现。 公开市场操作: * 尽管临近月末，且财税缴款因素仍在持续冲击市场流动性，当周中国央行公开市场却 未继续注水，而是转为净回笼170亿元人民币。市场人士认为，在资金面并不宽松的情况下 ，央行此举显示出数量收缩的意图。 * “打扫干净屋子再请客”，有管理的流动性，与其他监管政策相配合，有助于消解当 前过度膨胀的无益于实体经济增长的资金运用，进而提高资金使用效率。虽然下半年随着美 联储量化宽松规模的缩减，国内资本流动有转向的风险，但可用数量工具不少，无需过度忧 虑。 债市: * 银行间债市现券当周以震荡盘整为主，仅短端受后期资金转紧承压，收益率小涨。总 体来看，经济增长不佳和对政策的观望，令机构交投愿意不足，未来需要继续等待宏观数据 提供指引。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周明显上行，幅度大概在10-20bp(基点)，因月末信贷规模 调整和票据排查因素叠加。下周转入6月初，若流动性缓解，票据转贴利率有望小幅下行， 但空间预计有限。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计升0.5%，结构性行情仍在延续。小盘股尽管估值偏 高，但个股走势依然活跃，而大盘蓝筹股只能是脉冲性行情，股指本周基本呈现震荡盘升走 势，屡创两个月新高。周五沪综指收报2,300.595点。 期市: * 沪铜主力 当周延续震荡格局，在1,300元左右的狭窄区间波动，尽管下游需求 不旺且银行收紧融资铜贷款的消息令市场承压。但部分冶炼企业的减产支撑现货价格，市场 等待宏观面消息的进一步指引。沪铜主力合约周五收报每吨52,720元，较上周收盘下跌180 元。 黄金: * 黄金价格当周震荡上扬，其中周四、五两日累计升幅超2%，受国际金价升破每盎司1, 400美元的提振。美元指数的高位回落和黄金ETF-SPDR的持仓量回升，都对金价带来支撑。 上海期金主力1312合约 周五收报每克283.57元，较上周上涨5.21元。(完) (整理 曹巍浩/李航/林琦/吴芳/李宏薇/丁琦; 审校 林高丽)