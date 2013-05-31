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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 18:13 BJT

《汇市解析》技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2985    1.3048     -0.48     -1.58    1.3194
 美元/日圆                     100.50    100.72     -0.22    +15.86     86.74
 欧元/日圆                     130.47    131.42     -0.72    +13.99    114.46
 美元/瑞郎                     0.9549    0.9529     +0.21     +4.30    0.9155
 英镑/美元                     1.5203    1.5231     -0.18     -6.45    1.6251
 美元/加元                     1.0351    1.0296     +0.53     +4.33    0.9921
 澳元/美元                     0.9574    0.9658     -0.87     -7.88    1.0393
 新西兰元/美                   0.7985    0.8072     -1.08     -3.60    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     96.210    97.280     -1.10     +6.75    90.130
 新西兰元/日                   80.240    81.300     -1.30    -43.02   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     152.77    153.41     -0.42     +8.49    140.82
 澳元/新西兰                   1.1985    1.1959     +0.22     -4.43    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
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 (编译 沈以文; 审校 张若琪)
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