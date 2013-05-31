版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 18:14 BJT

全球贵金属：5月30日SPDR黄金持仓量和iShares白银持仓量不变

路透5月31日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

SPDR 32,573,918.2 5月30日 32,573,918.2 5月29日 0.0 0.00%

iShares 321,279,945.8 5月30日 321,279,945.8 5月29日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐