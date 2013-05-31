版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 18:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，但出口疲弱压制涨势

投资者一直预期需求会在斋月前飙涨，他们将关注6月12日出炉的产出数据以寻求更多交投线索。

“马来西亚出口放缓，但印尼正在增加出口以满足斋月需求，”一外资大宗商品经纪公司的交易商称。

“5月和6月的产量状况看起来不好。后市可能走高。”

指标8月棕榈油期货 结算价上涨1.1%，报每吨2,399马币(林吉特)。

总成交量为23,023口，低于均值的25,000口。

路透市场分析师王涛称，技术面显示棕榈油价格似乎已在支撑位2,362马币上方企稳，料将扳回自周三所及高点2,420马币录得的跌幅。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王翔琼; 审校 张若琪/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐