香港个股：中移动与沃达丰退出缅甸电信牌照竞投，因最终条件有违投资准则

路透香港5月31日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动有限公司 周五宣布，其与全球第二大移动通讯运营商--沃达丰（Vodafone） 决定不再参与竞投缅甸电信牌照，因认为该项投资不符合双方的内部投资准则。

中移动的声明称，该公司与沃达丰入选12家竞标名单中，获邀向缅甸电信运营商招标评估及遴选委员会提交最终的标书。而委员会并于本月20日公布了缅甸电信牌照的最终条件。

“在详细考虑了经修订的最终牌照条件后，本公司与Vodafone决定不再参与遴选过程及不会提交最终的标书。”中移动称。

公司提出，这是由于该投资机会未符合公司及沃达丰各自遵循的严格内部投资准则，但未有进一步阐释。

中移动今天微幅收低0.3%，报82.45港元。(完)

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