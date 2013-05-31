香港个股：中移动与沃达丰退出缅甸电信牌照竞投，因最终条件有违投资准则

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港5月31日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动有限公司 周五宣布，其与全球第二大移动通讯运营商--沃达丰（Vodafone） 决定不再参与竞投缅甸电信牌照，因认为该项投资不符合双方的内部投资准则。
中移动的声明称，该公司与沃达丰入选12家竞标名单中，获邀向缅甸电信运营商招标评估及遴选委员会提交最终的标书。而委员会并于本月20日公布了缅甸电信牌照的最终条件。
“在详细考虑了经修订的最终牌照条件后，本公司与Vodafone决定不再参与遴选过程及不会提交最终的标书。”中移动称。
公司提出，这是由于该投资机会未符合公司及沃达丰各自遵循的严格内部投资准则，但未有进一步阐释。
中移动今天微幅收低0.3%，报82.45港元。(完)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。