中国证券：基金创新产品将加快审核推出，设子公司审批未暂停--证监会

路透北京5月31日 - 中国证券监督管理委员会周五称，目前基金公司创新产品均在正常审批中，并将加快审核陆续推出。同时，基金管理公司设立子公司的行政审批正常进行，没有暂停。

今年以来，已有不少基金人士感慨上报的创新产品审批节奏明显变慢，对此证监会的态度是：“支持创新的政策是连续的，态度是明确的”。

此前，为完善创新产品的评审机制，推动创新行业发展，证监会基金部已发布《关于创新基金产品审核有关问题的通知》；中国基金业协会亦发布了《证券投资基金产品创新评审规则(试行)》。

证监会发言人在例行新闻会上并宣布对南京证券及民生证券给予警告等处分，因其分别在新大地和天能科技IPO(首次公开发行)项目中未执行充分适当的尽职调查工作程序。

证监会责令上述两家券商改正并实施公开谴责的监管措施，并限其在六个月内对内部控制制度、尽职调查制度等方面存在的问题进行整改，整改完成后向监管部门提交书面报告，监管部门将检查验收。同时，没收民生证券从事上述业务的收入100万元，并处以200万元罚款。

另外，就IPO财务检查问题，上述发言人称，根据部署，IPO财务检查第二轮自查报告最后截止日期5月31日晚9点。