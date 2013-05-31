版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 22:08 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值升至84.5

路透纽约5月31日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数终值为84.5(路透调查预估为83.7)，初值为83.7

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者现况指数终值为98.0(预估为96.0)，初值为97.5

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者预期指数终值为75.8(预估为74.7)，初值为74.8

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者信心指数创下2007年7月以来最高

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者现况指数创下2007年8月以来最高

*　汤森路透/密西根大学美国5月消费者预期指数创下去年11月以来最高

以下为详细数据:

5月终值 5月初值 4月 3月 2月 1月 12月

信心指数 84.5 83.7 76.4 78.6 77.6 73.8 72.9

现况指数 98.0 97.5 89.9 90.7 89.0 85.0 87.0

预期指数 75.8 74.8 67.8 70.8 70.2 66.6 63.8

一年通胀预期 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.3 3.2

五年通胀预期 2.9 2.8 2.9 2.8 3.0 2.9 2.9 (完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐