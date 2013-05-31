版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 20:46 BJT

加拿大数据：第一季实质GDP环比年率为成长2.5%，优于预估

以下为详细数据,单位为百分比(经季节调整，除物价指数外其余亦经通胀调整):

2013 2012 2012

第一季 第四季 第三季 环比年率 +2.5 +0.9 +0.8 较前季 +0.6 +0.2 +0.2 GDP隐含物价指数变化 +0.4 +0.5 +0.5

3月较前月(%) 2月(修正值) 2月(前值) 3月较上年同期(%)

所有行业 +0.2 +0.3 +0.3 +1.7

路透调查分析师预估第一季GDP环比年率为增长2.3%，隐含物价指数上涨0.9%，3月GDP成长0.1%。(完) (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐