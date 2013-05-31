国际油市：亚洲燃料油6月/7月价差扩大至三周高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月31日 - 亚洲燃料油市场周五走强，180-cst及380-cst燃料油6月/7月逆价差扩大至三周来最阔水准。
交易商指出，嘉能可买进近月价差，引发偏多操作，支持市场走强，但在需求迟滞情况下，实货石油供给仍充裕。
中国独立炼厂已转向中国石油天然气取得原油供应，而非进口较昂贵的燃料油，而6月船用燃油升水已低于前月，反映出需求疲软。
一名业界消息人士称，在普氏窗口符合180-cst及380-cst船货交付规格的油源不足，提供了作多的机会。
这名消息人士指出，市场仍在消化5月运抵新加坡的大量高粘度及高密度燃料油，而调和原料短缺，造成调和燃料油成为180-cst品级、进入现货窗口交割的成本昂贵。
同样的，市场也缺乏足够的调和原料，将高粘度的进口燃料油调和为380-cst。
180-cst及380-cst燃料油的粘度价差下跌，暗示调和原料紧俏现象可能很快解除。由于中国需求疲软，预料将有更多来自中东的调和原料将由中国改为运往新加坡。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。