国际油市：亚洲燃料油6月/7月价差扩大至三周高位

路透新加坡5月31日 - 亚洲燃料油市场周五走强，180-cst及380-cst燃料油6月/7月逆价差扩大至三周来最阔水准。

交易商指出，嘉能可买进近月价差，引发偏多操作，支持市场走强，但在需求迟滞情况下，实货石油供给仍充裕。

中国独立炼厂已转向中国石油天然气取得原油供应，而非进口较昂贵的燃料油，而6月船用燃油升水已低于前月，反映出需求疲软。

一名业界消息人士称，在普氏窗口符合180-cst及380-cst船货交付规格的油源不足，提供了作多的机会。

这名消息人士指出，市场仍在消化5月运抵新加坡的大量高粘度及高密度燃料油，而调和原料短缺，造成调和燃料油成为180-cst品级、进入现货窗口交割的成本昂贵。

同样的，市场也缺乏足够的调和原料，将高粘度的进口燃料油调和为380-cst。

180-cst及380-cst燃料油的粘度价差下跌，暗示调和原料紧俏现象可能很快解除。由于中国需求疲软，预料将有更多来自中东的调和原料将由中国改为运往新加坡。(完)

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