东南亚股市：多数收跌，泰国及新加坡月线下跌

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 434.00 -0.12 -0.03 +2.33 424.10 新加坡 3311.37 -24.64 -0.74 +4.56 3167.08 马来西亚 1769.22 -5.70 -0.32 +4.75 1688.95 泰国 1562.07 -19.25 -1.22 +12.22 1391.93 印尼 5068.63 -61.02 -1.19 +17.42 4316.69 菲律宾 7021.95 68.60 +0.99 +20.80 5812.73 越南 518.39 -3.06 -0.59 +25.30 413.73 (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。