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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 19:20 BJT

东南亚股市：多数收跌，泰国及新加坡月线下跌

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     434.00      -0.12      -0.03      +2.33     424.10
 新加坡                                3311.37     -24.64      -0.74      +4.56    3167.08
 马来西亚                              1769.22      -5.70      -0.32      +4.75    1688.95
 泰国                                  1562.07     -19.25      -1.22     +12.22    1391.93
 印尼                                  5068.63     -61.02      -1.19     +17.42    4316.69
 菲律宾                                7021.95      68.60      +0.99     +20.80    5812.73
 越南                                   518.39      -3.06      -0.59     +25.30     413.73
 (完)
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