美国各类经济指标总览--2013/5/31

美国商务部周五公布，美国4月个人支出较前月减少0.2%(预估为增加0.1%)，4月个人所得较前月持平(预估为增加0. 1%)；4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.3%，4月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)；4月PCE 物价指数较上年同期上升0.7%，4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.1%。 美国商务部周五公布，美国4月零售销售确认为较前月增加0.1%。3月零售销售修正后为下降0.3%(前值为下降0. 5%)。4月扣除汽车的零售销售修正后为较前月减少0.2%(前值为减少0.1%)。 当前值 前次值 失业率(%) 7.5 (4月) 7.6 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加16.5 (4月) 增加13.8 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (4月) 持平 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.4 (4月) -0.2% (3月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) 持平 (4月) +0.5 (3月) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.7 (4月) -0.6 (3月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.1 (4月) +0.2 (3月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第一季修正值) +0.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +1.2 (第一季修正值) +1.0 (第四季终值) 零售销售(%) +0.1 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差388 (3月) 逆差436 (2月修正值) 雇佣成本(%) +0.3 (第一季) +0.4 (第四季修正值) 工业生产(%) -0.5 (4月) +0.3 (3月修正值) 产能利用率(%) 77.8 (4月) 78.3 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 35.4 (5月25日当周) 34.4 (5月18日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余1,129 (4月) 赤字1,070 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) -0.2 (3月) 个人所得(%) 持平 (4月) +0.3 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) -0.3 (4月) -0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加79.7 (3月) 增加186.3 (2月修正值) 企业库存(%) 持平 (3月) 持平 (2月修正值) 建筑支出(%) -1.7 (3月) +1.5 (2月修正值) 消费者信心 76.2 (5月) 69.0 (4月修正值) 房屋开工(万户) 85.3 (4月) 102.1 (3月修正值) 建筑许可(万户) 100.5 (4月修正值) 89 (3月修正值) 成屋销售(万户) 497 (4月) 494 (3月修正值) 新屋销售(万户) 45.4 (4月) 44.4 (3月修正值) 工厂订单(%) -4.9 (3月修正值) +3.9 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.3 (4月) -5.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 53.1 (4月) 54.4 (3月) 供应管理协会制造业指数 50.7 (4月) 51.3 (3月) 趸售(批发)库存(%) 0.4 (3月) -0.4 (2月修正值) 进口物价(%) -0.5 (4月) -0.5 (3月) 出口物价(%) -0.7 (4月) -0.4 (3月) 单位劳工成本(%) +0.5 (第一季初值) +4.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) +0.7 (第一季初值) -1.7 (第四季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)