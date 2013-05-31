亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，但需求前景疑虑抑制走势

路透东京5月31日 - 东京指标期胶周五小幅上扬，上日触及三周低点后呈现技术性反弹，但本周共跌4.6%，因受日圆走坚及需求前景益发不明朗打击。

东京工业品交易所(TOCOM)指标11月橡胶期货 上涨1.4日圆，结算价每公斤258.4日圆。

11月期约周四跌至257.0日圆，为5月7日以来最低盘中价位，因日本股市日经指数 跌至五周低点，加深需求前景恶化看法，引发基金卖盘。

TOCOM期胶5月共跌1.6%，为连续第四个月月线下跌，日圆走软所推动的涨势，5月13日在299日圆水准受阻。

“市场有机会测试4月触及的近期低点，”Dot Commodity分析师Satoru Yoshida称。期胶价格4月曾跌至五个月低点242.6日圆。

“这将要看日股的力道而定。我们要有心理准备，价格可能剧烈波动，因为这个月期胶市场已经波动将近50日圆，”他称。

上海期交所主力9月期胶合约 下跌20元人民币，收报每吨18,740元(3,100美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤242.50美分，上涨0.3美分。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 于春红)