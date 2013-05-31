亚洲橡胶：TOCOM期胶小涨，但需求前景疑虑抑制走势

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京5月31日 - 东京指标期胶周五小幅上扬，上日触及三周低点后呈现技术性反弹，但本周共跌4.6%，因受日圆走坚及需求前景益发不明朗打击。
东京工业品交易所(TOCOM)指标11月橡胶期货 上涨1.4日圆，结算价每公斤258.4日圆。
11月期约周四跌至257.0日圆，为5月7日以来最低盘中价位，因日本股市日经指数 跌至五周低点，加深需求前景恶化看法，引发基金卖盘。
TOCOM期胶5月共跌1.6%，为连续第四个月月线下跌，日圆走软所推动的涨势，5月13日在299日圆水准受阻。
“市场有机会测试4月触及的近期低点，”Dot Commodity分析师Satoru Yoshida称。期胶价格4月曾跌至五个月低点242.6日圆。
“这将要看日股的力道而定。我们要有心理准备，价格可能剧烈波动，因为这个月期胶市场已经波动将近50日圆，”他称。
上海期交所主力9月期胶合约 下跌20元人民币，收报每吨18,740元(3,100美元)。
新加坡商品交易所(SICOM)近月6月合约 最新报每公斤242.50美分，上涨0.3美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。