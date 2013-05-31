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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 19:43 BJT

国际油市：OPEC同意维持每日3,000万桶产油目标不变

路透维也纳5月31日 - 石油输出国组织(OPEC)一名与会代表表示，OPEC石油部长在周五会议中同意，今年底前维持该组织石油产出目标每日3,000万桶不变。

这名代表还称，OPEC将在12月4日再度开会。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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