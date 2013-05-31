《欧元区经济焦点》失业率创新高而通胀率仍低，凸显振兴经济任务艰钜

* 欧元区4月失业率12.2%，5月通胀率1.4%

* 意大利失业率升至近40年来最高

* 欧盟领袖6月会议将讨论青年失业问题

* 调查显示分析师预期欧洲央行6月会议不会有所行动

路透布鲁塞尔5月31日 - 欧元区失业率升至新高，而通货膨胀率仍低于欧洲央行目标，凸显出欧盟领袖振兴经济任务的艰钜程度。

欧盟统计局周五公布，欧元区4月失业率升至12.2%，改写1995年开始统计以来的新高纪录。

欧元区5月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.4%，略高于4月的1.2%增幅，但仍远低于欧洲央行的目标--略低于2%。

4月通胀率上升或许减轻有关通缩的忧虑，但失业危机恶化，对欧元区社会稳定造成威胁，希腊有将近三分之二青年失业，是南欧恐将出现“失落世代”的典型例子。

经济学家及政策官员担心，现在对欧元区完整性构成最大威胁的，是失业危机引发的社会失序，而非市场相关因素。

法国4月失业人口升至纪录高位，意大利4月失业率达到至少36年来最高位，青年失业率40%。

一些经济分析师预期欧洲央行将采取行动振兴经济，除了再度降息之外，还将考虑仿效美国的量化宽松计划。

“我们不预期欧元区将有强劲复苏，”野村国际资深经济分析师Nick Matthews称。“这使欧洲央行面临更大压力，必须提出更多传统及非传统措施。”

“我们预计明年年中之前失业情况不会稳定下来，”法国农业信贷集团分析师Frederik Ducrozet称。“法国情况还在恶化。”

欧洲青年失业率图表(link.reuters.com/dej74s)

路透调查的多数受访经济分析师，并不预期未来几个月欧洲央行将调降存款利率或主要再融资利率。

欧盟领袖6月底的布鲁塞尔会议上，失业问题料将成为峰会首要议题。