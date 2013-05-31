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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 20:50 BJT

表格：美国4月个人所得较前月持平，个人支出较前月减少0.2%

路透5月31日 - 美国商务部周五公布，

* 美国4月个人支出较前月减少0.2%(预估为增加0.1%)

* 美国4月核心PCE物价指数较前月持平(预估为上升0.1%)

* 美国4月个人消费支出(PCE)物价指数较前月下降0.3%

* 美国4月个人所得较前月持平(预估为增加0.1%)

* 美国4月PCE物价指数较上年同期上升0.7%

* 美国4月核心PCE物价指数较上年同期上升1.1%

以下为具体数据：

个人所得及支出数据(除特别说明外，均为经季节调整后较前月百分比变动)

未经通胀调整：

4月 3月 2月 1月

个人所得 持平 0.3 1.2 -4.4

个人支出 -0.2 0.1 0.8 0.3

储蓄率(%) 2.5 2.5 2.4 2.1

经通胀调整：

个人支出 0.1 0.2 0.4 0.2

个人消费支出(PCE)物价指数(%,经通胀调整)

4月 3月 2月 1月

较前月变动：

PCE物价指数 -0.3 -0.1 0.4 0.1

核心PCE物价指数 持平 0.1 0.1 0.2

较上年同期变动：

PCE物价指数 0.7 1.0 1.4 1.3

核心PCE物价指数 1.1 1.2 1.3 1.4 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)
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