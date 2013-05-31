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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 21:13 BJT

重发-美国经济：克利夫兰联储总裁称，增加政策透明度将有助于金融稳定

(重发修正标题措辞)

路透5月31日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周五表示，政策透明度攸关建立货币政策公信力。(完)
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