国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差续跌至四日低点

路透新加坡5月31日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五分别收在四日低点每桶16.28美元及15.47美元，受库存丰沛及需求迟滞拖累。

台湾及印度炼厂装置停工，未能扭转市况。印度将有炼厂装置进入检修，对市况帮助亦不大。

“亚洲仍有供给。若有任何产量损失，可能会由韩国补上，”新加坡一交易商称。

印度巴拉特石油的Numaligarh炼厂周五发生火灾后，多数已遭关闭。

约两周前，印度斯坦石油公司(HPCL)亦因一场火警而关闭Visakhapatnam (Vizag)炼厂的一座原油装置。

台湾中油一座低硫燃油工厂设施在5月27日发生火警后亦停工。

Reliance Industries计划7月在日产能58万桶的炼厂关闭一座VGO加氢装置。消息人士称，关闭时间将持续约两周。(完)

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