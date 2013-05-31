国际油市：亚洲柴油及航煤裂解价差续跌至四日低点

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月31日 - 亚洲柴油及航煤裂解价差周五分别收在四日低点每桶16.28美元及15.47美元，受库存丰沛及需求迟滞拖累。
台湾及印度炼厂装置停工，未能扭转市况。印度将有炼厂装置进入检修，对市况帮助亦不大。
“亚洲仍有供给。若有任何产量损失，可能会由韩国补上，”新加坡一交易商称。
印度巴拉特石油的Numaligarh炼厂周五发生火灾后，多数已遭关闭。
约两周前，印度斯坦石油公司(HPCL)亦因一场火警而关闭Visakhapatnam (Vizag)炼厂的一座原油装置。
台湾中油一座低硫燃油工厂设施在5月27日发生火警后亦停工。
Reliance Industries计划7月在日产能58万桶的炼厂关闭一座VGO加氢装置。消息人士称，关闭时间将持续约两周。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。