国际油市：汽油裂解价差升至近两个月高位

路透新加坡5月31日 - 亚洲汽油裂解价差周五跳升15.29%，至近两个月高位每桶10.63美元，因印度传出更多炼厂装置停工消息，碰上夏季假期需求，推高市场。

印度巴拉特石油(BPCL)的Numaligarh炼厂发生火警，虽然对汽油没有立即影响，但已协助提振卖方士气。

BPCL料有更多进口需求，该公司已发出今年第二次汽油标购，求购2.5万吨汽油，6月18-22日交付至Kochi港。

交易商称，BPCL求购更多汽油，与Numaligarh火警无关。

“Numaligarh事故的影响还在评估之中。我认为因为短期内需求强劲，导致普遍性的供给紧俏，”一交易商称。

“大体上，印度汽油需求有所增强，但炼厂装置停工及检修加重了市场趋紧的效应，”另一名交易商称。

亚洲石脑油价格及裂解价差周五收在五日低点，分别为每吨862美元及100.60美元，因库存充沛。

韩国方面的需求未能扭转市况。韩国Lotte Chemical共买进7.5万吨石脑油，7月上半月交付。其中约5万吨将运至丽水，成本加运费(C&F)为较日本报价每吨升水约8.00美元。

其余2.5万吨全规格石脑油将运至Daesan，交付时间相同，升水幅度为每吨10美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻