国际油市：汽油裂解价差升至近两个月高位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡5月31日 - 亚洲汽油裂解价差周五跳升15.29%，至近两个月高位每桶10.63美元，因印度传出更多炼厂装置停工消息，碰上夏季假期需求，推高市场。
印度巴拉特石油(BPCL)的Numaligarh炼厂发生火警，虽然对汽油没有立即影响，但已协助提振卖方士气。
BPCL料有更多进口需求，该公司已发出今年第二次汽油标购，求购2.5万吨汽油，6月18-22日交付至Kochi港。
交易商称，BPCL求购更多汽油，与Numaligarh火警无关。
“Numaligarh事故的影响还在评估之中。我认为因为短期内需求强劲，导致普遍性的供给紧俏，”一交易商称。
“大体上，印度汽油需求有所增强，但炼厂装置停工及检修加重了市场趋紧的效应，”另一名交易商称。
亚洲石脑油价格及裂解价差周五收在五日低点，分别为每吨862美元及100.60美元，因库存充沛。
韩国方面的需求未能扭转市况。韩国Lotte Chemical共买进7.5万吨石脑油，7月上半月交付。其中约5万吨将运至丽水，成本加运费(C&F)为较日本报价每吨升水约8.00美元。
其余2.5万吨全规格石脑油将运至Daesan，交付时间相同，升水幅度为每吨10美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。