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市场报道 | 2013年 5月 31日 星期五 21:45 BJT

美国股市：受获利了结影响开低，但5月月线可望上扬

路透纽约5月31日 - 美国股市周五开低，在近期涨势后投资人了结获利，不过美股月线料可望连续七个月上涨。

道琼工业指数 盘初下跌59.13点或0.39%，至15,265.40点。标准普尔500指数 跌6.36点或0.38%，至1,648.05点。Nasdaq指数 下滑15.97点或0.46%，至3,475.33点。(完)
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