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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 22:07 BJT

表格：美国5月芝加哥采购经理人指数升至58.7，为2012年3月以来最高

路透5月31日 - 美国供应管理协会(ISM)周五公布：

* 美国5月芝加哥采购经理人指数(PMI)为58.7(预估为50.0)

* 美国5月芝加哥PMI就业分项指数为56.9，4月为48.7

* 美国5月芝加哥PMI产出分项指数为62.7，4月为49.9

* 美国5月芝加哥PMI投入物价分项指数为55.3，4月为51.0

* 美国5月芝加哥PMI新订单分项指数为58.1, 4月为53.2

* 美国5月芝加哥PMI为2012年3月以来最高

* 美国5月芝加哥PMI产出分项指数为2012年3月以来最高

以下为详细数据：

5月 4月 3月 2月 1月 12月 采购经理人指数(PMI) 58.7 49.0 52.4 56.8 55.6 50.0 生产分项指数 62.7 49.9 51.8 60.2 60.9 52.4 新订单分项指数 58.1 53.2 53.0 60.2 58.2 50.4 未交货订单分项指数 53.1 40.6 45.0 50.9 46.6 45.1 库存分项指数 40.4 40.6 41.0 50.1 55.0 48.7 就业分项指数 56.9 48.7 55.1 55.7 58.0 46.8 供应商交货分项指数 52.3 47.9 58.0 50.3 49.9 52.8 物价分项指数 55.3 51.0 61.0 61.8 60.7 62.9 (完) (编译 张若琪 审校 蔡美珍)
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