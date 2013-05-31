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货币新闻 | 2013年 5月 31日 星期五 22:49 BJT

表格：美国4月零售销售确认为较前月增加0.1%，3月修正为下降0.3%

路透5月31日 - 美国商务部周五公布，美国4月零售销售确认为较前月增加0.1%。3月零售销售修正后为下降0.3%(前值为下降0.5%)。4月扣除汽车的零售销售修正后为较前月减少0.2%(前值为减少0.1%)。

4月修正值　(前值)　3月修正值　(前值) 13年4月/12年4月 (前值)

零售销售 0.1 　　 0.1 　　 -0.3 　 -0.5 3.6 　　　　 3.7

扣除汽车 -0.2 　　 -0.1 -0.3 -0.4 2.5 2.8 (完)

(编译 母红; 审校 李军)
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