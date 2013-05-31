表格：美国4月零售销售确认为较前月增加0.1%，3月修正为下降0.3%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透5月31日 - 美国商务部周五公布，美国4月零售销售确认为较前月增加0.1%。3月零售销售修正后为下降0.3%(前值为下降0.5%)。4月扣除汽车的零售销售修正后为较前月减少0.2%(前值为减少0.1%)。
4月修正值 (前值) 3月修正值 (前值) 13年4月/12年4月 (前值)
零售销售 0.1 0.1 -0.3 -0.5 3.6 3.7
扣除汽车 -0.2 -0.1 -0.3 -0.4 2.5 2.8 (完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。