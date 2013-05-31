美国股市: 道琼工业指数收低1.36%，Nasdaq指数下跌1.01%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约5月31日 - 美国股市周五收低逾1%，尾盘扩大跌幅，但三大股指在5月上涨。标普500指数在今年首五个月累计上升14.34%，为1997年来最大首五个月涨幅。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低208.96点，或1.36%，至15,115.57点；标准普尔500指数 收跌23.67点，或1.43%，至1,630.74点。Nasdaq指数 下跌35.38点，或1.01%，至3,455.91点。
本周，道指跌1.2%，标普500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.1%。
在5月，道指上涨1.9%，标普500指数升2.1%，Nasdaq指数大涨3.8%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。