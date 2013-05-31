美国股市: 道琼工业指数收低1.36%，Nasdaq指数下跌1.01%

路透纽约5月31日 - 美国股市周五收低逾1%，尾盘扩大跌幅，但三大股指在5月上涨。标普500指数在今年首五个月累计上升14.34%，为1997年来最大首五个月涨幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低208.96点，或1.36%，至15,115.57点；标准普尔500指数 收跌23.67点，或1.43%，至1,630.74点。Nasdaq指数 下跌35.38点，或1.01%，至3,455.91点。

本周，道指跌1.2%，标普500指数下滑1.1%，Nasdaq指数跌0.1%。

在5月，道指上涨1.9%，标普500指数升2.1%，Nasdaq指数大涨3.8%。(完)