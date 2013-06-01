更新版 1-中国数据：官方制造业PMI意外升至一年次高位，增长态势尚不稳定

(新增评论和数据更多细节) * 官方5月制造业PMI上升至50.8,高于预期的50.1 * PMI半数分项仍在荣枯线下方，就业已连续一年低于50 * 经营预期指数下降，中小企业困难重重 路透北京6月1日 - 购进价格和生产等指数回升，推动中国5月官方制造业PMI升至过去一年来的次高水准 ，表明企业活动回稳。但PMI分项指数中有半数仍处在荣枯线下方，尤其就业指数已经连续一年在低于50徘徊 ，都暗示着经济增长仍面临相当的不确定因素。 “5月份PMI指数小幅回升，PMI各组成指数总体平稳，表明经济回稳的态势趋于明显，”中国物流与采购 联合会特约分析师张立群评价称，“购进价格指数明显提高，预示市场预期好转，产成品库存指数小幅提高， 说明补充库存的活动仍在继续。” 他并指出，中部地区PMI指数低于50的临界值，表明结构调整和转型升级活动正在区域间拓展，对中部地 区的影响开始加大。“预计经济转型的影响未来将继续显露，经济增长面临的不确定因素仍然不容忽视，”他 说。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周六联合公布，中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购 经理人指数(PMI) 升至50.8，为去年4月以来次高位，最高值是今年3月创下的50.9；其中购进价 格指数环比升幅最大，从上月的40.1升至45.1。 此前受汇丰中国制造业5月PMI初值降至七个月最低位，助燃悲观情绪推动，路透访问分析师原本预计5月 官方数据将落在50.1；上月数据为50.6。 下表为各月制造业采购经理指数(PMI): 图表请点击 r.reuters.com/saq58t ___________2013年__________ _______________________2012年________________ 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 PMI(%) 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 由于统计方法和调查样本侧重点不同，中国官方数据和汇丰PMI走势通常会有背离。此前出炉的汇丰中国5 月制造业PMI初值续降至49.6，创七个月最低位，主要是受内需疲软加上海外经济复苏反复影响。汇丰定于下 周一（6月3日）公布终值数据。 不过官方PMI分项显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.1，比上月微升0.1个百分点；中型企业PMI为51 .4，比上月上升0.7个百分点；小型企业PMI为47.3，比上月下降0.3个百分点。其中小企业PMI和更加侧重中小 企业的汇丰数据走势一致，凸显目前中小企业经营仍面临重重困难。 而且，从物流采购联合会提供的新闻稿可以看出，制造业PMI项下的12个分项指数中，有一半仍然处在50 下方，尤其就业分项指数已经连续一年在50下方徘徊，就业形势亦难言乐观。 购进价格指数虽然升幅最大，但仍然在临界点下方的萎缩区域；生产经营活动预期指数为56.3，比上月回 落3.0个百分点，亦表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所下降。 国际货币基金组织(IMF)周三已经再度调降中国今年成长率预估至7.75%，同时并称若实际增速低于其预测 ，建议中国采取财政刺激政策。 交通银行金融研究中心认为，中国今年重点推进改革更多是为了中长期经济的平稳增长，而短期内需要支 付一定改革成本。“当前经济弱势但不悲观，只要持续稳步推进有效改革，国内经济仍有望实现转型升级，” 该行在最新报告中称。 交行认为未来政策重心可放在放活微观方面，需要进一步加大结构性减税力度，加大减少和下放行政审批 工作力度，还要加快中央财政预算支出的进度，并通过加快收入分配改革、个人所得税减免等举措，努力促进 居民消费增长。 制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以 上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。 以下为官方5月制造业PMI分项一览： 指标 5月 4月 比上月 PMI 50.8 50.6 上升 生产指数 53.3 52.6 上升 新订单指数 51.8 51.7 上升 新出口订单指数 49.4 48.6 上升 积压订单指数 44.9 43.6 上升 产成品库存指数 48.6 47.7 上升 采购量指数 51.5 51 上升 进口指数 50.3 48.7 上升 购进价格指数 45.1 40.1 上升 原材料库存指数 47.6 47.5 上升 从业人员指数 48.8 49 下降 供应商配送时间指数 50.8 50.8 持平 生产经营活动预期指数 56.3 59.3 下降(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)