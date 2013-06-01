新闻稿：中国5月官方制造业PMI为50.8，较上月上升0.2个百分点--国家统计局

(以下为中国国家统计局和中国物流与采购联合会周六（6月1日）联合发布的5月官方制造业PMI新闻稿全文)

2013年5月，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升0.2个百分点。

分企业规模看，大型企业PMI为51.1%，比上月微升0.1个百分点；中型企业PMI为51.4%，比上月上升0.7个百分点；小型企业PMI为47.3%，比上月下降0.3个百分点。

分地区看，东部和东北地区PMI分别为51.7%和51.4%，高于全国0.9和0.6个百分点，位于临界点以上；中部和西部地区PMI分别为49.3%和49.1%，低于全国1.5和1.7个百分点，位于临界点以下。

2013年5月，构成制造业PMI的5个分类指数3升1平1降。

生产指数为53.3%，比上月上升0.7个百分点，是本月PMI提升的主要动力。分行业看，电气机械器材制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、铁路船舶航空航天运输设备制造业、通用设备制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业等16个行业生产指数位于临界点以上，生产量有所增长；汽车制造业、农副食品加工业、专用设备制造业、化学原料和化学制品制造业等5个行业生产指数位于临界点以下，生产量回落。

新订单指数为51.8%，比上月略升0.1个百分点。分行业看，电气机械器材制造业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、烟草制品业、化学纤维及橡胶塑料制品业、金属制品业等13个行业新订单指数位于临界点以上，市场需求有所增长；木材加工及家具制造业新订单指数位于临界点，产品订货量与上月相比变化不大；汽车制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等7个行业新订单指数位于临界点以下，市场需求回落。调查结果显示，反映制造业外贸情况的新出口订单指数为49.4%，虽比上月回升0.8个百分点，但仍位于临界点以下；进口指数为50.3%，比上月上升1.6个百分点，升至临界点以上。

原材料库存指数为47.6%，比上月回升0.1个百分点，连续4个月位于临界点以下。分行业看，纺织服装服饰业、计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、烟草制品业4个行业原材料库存指数位于临界点以上，原材料库存量有所增长；木材加工及家具制造业、农副食品加工业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等17个行业原材料库存指数位于临界点以下，原材料库存量有所下降。

从业人员指数为48.8%，比上月下降0.2个百分点。分行业看，计算机通信电子设备及仪器仪表制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、电气机械器材制造业、非金属矿物制品业4个行业从业人员指数高于临界点，企业用工量增长；铁路船舶航空航天运输设备制造业、烟草制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料和化学制品制造业等17个行业从业人员指数位于临界点以下，企业用工量有不同程度减少。

供应商配送时间指数为50.8%，与上月持平，连续3个月位于临界点以上。

主要原材料购进价格指数为45.1%，比上月回升5.0个百分点，但仍大幅低于临界点。分行业看，食品及酒饮料精制茶制造业、农副食品加工业、烟草制品业、纺织服装服饰业等8个行业主要原材料购进价格指数高于临界点，企业采购成本上升；黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工及炼焦业、金属制品业、化学原料和化学制品制造业等13个行业主要原材料购进价格指数位于临界点以下。

生产经营活动预期指数为56.3%，比上月回落3.0个百分点，表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所下降。(完)

欲览更多信息，请点击中国国家统计局网站链接(here) (整理 乔艳红; 审校 黄凯)