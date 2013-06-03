《综述》中国官方和汇丰PMI再度相背而行，凸显中小企业困境

* 官方制造业PMI和汇丰终值再度相背而行

* 凸显中小企业仍困难重重

* 维持经济持续弱复苏判断

* 宏观政策宜持稳，将更注重结构调整

作者/乔艳红

路透北京6月3日 - 中国5月官方制造业PMI意外反季节上行，再度和侧重中小企业的汇丰PMI走势相背，凸显中小企业仍面临重重困境、经济结构性矛盾依然突出。

分析人士认为，官方数据虽然上升但仍明显低于历史均值，故而维持经济持续弱复苏判断，短期无必要出台总量刺激政策，将更加注重结构性调整。

“以前也有过背离，一个侧重大企业，一个更关注小企业，小企业可能困难一些，（整体）仍然是慢慢的弱复苏，没什么大变化，”中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良称。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国5月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至49.2，创八个月最低位，初值为49.6，上月终值为50.4；而周六中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的5月官方制造业PMI却反季节升至50.8，为去年4月以来次高位。

欲览中国官方和汇丰制造业PMI图表，请点击 link.reuters.com/qar58t

经济成长动能偏弱已经导致市场上出现一些要求政府出台刺激举措的呼声。但在祝宝良看来，“宏观政策没什么要变的，发货币也不一定管用，...维持住现状不变就可以，结构性政策可以多出点儿。”

中金公司也在研究报告中称，5月官方PMI回升显示环比增长有企稳回升迹象，但绝对水平仍在低位，尚不足以令其改变对近期增长动能较弱的判断。同时，PMI数据也反映出经济中的结构性矛盾依然突出。

“政府对经济增长放缓的容忍度有所提高，注意力集中于对经济中结构性矛盾的调整和改革。因此，短期内宏观政策出台总量刺激的措施的可能性不高，”中金首席经济学家彭文生在报告中指出，但也不排除针对结构性矛盾再次进行政策微调，在保持货币总量政策稳定的同时，通过结构性减税和民生投入加大体现财政政策的积极性，并加大建立房地产调控长效机制的力度。

莫尼塔研究认为，十八届三中全会起草组已经开始撰写三中全会改革方案，从目前进程上看6月底初稿可能起草完成，8月中央政治局会议和党外人士座谈会将是一个比较好的观察时点；而通过对十八大报告和2013年深化经济体制改革的工作内容上看，十八届三中全会有可能在行政体制、财税体系、金融、投融资和民生等领域作出新的部署。

汇丰PMI终值被下修，助燃市场对中国经济脆弱复苏的担忧，加上美国当前刺激举措会持续多长时间面临不确定性，促使投资者纷纷获利了结。亚洲股市周一承压，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 早盘一度下滑0.2%至近七周最低水准；对中国经济敏感的澳元/美元 亦从高点回落，美国原油期货 则下滑0.2%。

国内市场方面，中国股市沪综指 亦回吐部分涨幅，早盘收升0.28%；人民币/美元即期 小幅回升；而银行间债市现券收益率则略涨。

**中小企业处境艰难**

由于统计方法和调查样本侧重点不同，中国官方数据和汇丰PMI走势通常会有背离，前者更侧重大企业，后者更关注中小企业。官方小企业PMI和更加侧重中小企业的汇丰数据走势一致，凸显目前中小企业经营仍面临重重困难。

官方PMI分项显示，分企业规模看，大型企业PMI为51.1，比上月微升0.1个百分点；中型企业PMI为51.4，比上月升0.7个百分点；小型企业PMI则为47.3，比上月下降0.3个百分点。

“对于中小企业景气低迷这一结论上，（汇丰和官方数据）两者是一致的，”中信证券首席宏观经济学家诸建芳在解释官方和汇丰数据有偏差的原因时，除了调查样本不同外，还指出国内假期集中在4月，5月工作日因而增多，官方数字季调可能并没有消除这种不定期假日的影响。

而据汇丰发给客户的说明，官方和汇丰数字背离的原因主要有二：一是官方调查覆盖3,000家企业，以大中型企业为主，而汇丰调查覆盖大约430家企业；二是从历史上看官方数据经季节调整后较汇丰数据波动性更高，汇丰数据季调是基于X11季节调整方法，并将以往调整因素计入考量。

中国物流采购联合会发布的新闻稿称，整体来看，当前经济运行处在转型、调整阶段，经济增长的基础和条件还需进一步巩固，“小企业经营状况一直起色不大，从业人员指数下降，政策层面仍需增加小企业扶持力度。”

中金公司亦认为，国家统计局新闻稿显示5月PMI中跟投资相关的重工业则大多仍位于收缩区间，这显示增长较快的基础设施投资和房地产投资并没有对相关行业产生明显拉动作用。

“一个可能的原因，扩张的社会融资主要涌入房地产业和对利率不敏感的地方政府融资平台，导致实际融资成本较高，反而对制造业部门构成挤压，而小企业所受到的挤压尤为严重。”中金称，“这也解释了为何中采PMI中的小企业指数并未随大中型企业指数一同回升，而样本包含更多小企业的汇丰PMI则继续下跌。”

**经济维持“弱复苏”**

内外部不确定性叠加，导致中国本轮经济复苏可谓是“长路漫漫”。Markit提供的新闻稿显示，汇丰PMI终值为七个月来首次跌落到临界值50下方；新订单分项指数亦降至48.7，为八个月来首次低于50；产出指数亦有下滑，就业、新出口订单和产出价格指数则持续在50下方徘徊。

从官方PMI走势来看，虽然5月出现反季节性上升，打破了往年同期平均下降2.7个百分点的经验规律，但是50.8的水平明显低于历史同期53.3的均值；且其12个分项指数中有一半处在50下方，尤其就业分项指数已经连续一年在50下方徘徊；当月生产经营活动预期指数亦大幅回落3个百分点。

中信证券认为，5月经济情况整体和4月相当，并没有出现明显回升抑或快速下行的趋势，依然呈现整体需求相对乏力，主要表现为价格端依然在下行，企业对经济前景仍不明确，原材料和产成品两端库存都相对偏低。

“汇丰PMI终值下修暗示临近5月末，制造业活动略有减弱，这主要是受内需恶化影响。在外部冲击持续困扰之际，中国需要提振内需以避免制造业产出增速进一步衰减，以及由此对劳工市场的负面影响，”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价道，“新一届领导应该在改革和增长之间取得微妙平衡。”

今日稍早国家统计局和物流与采购联合会联合公布的中国5月官方非制造业商务活动指数，亦微降至54.3，创八个月最低位；上月为54.5。

“当前非制造业经济仍然运行在适度较快合理区间，但市场需求有所回落值得关注，”中国物流和采购联合会称，未来仍需挖掘新兴服务业市场的增长潜力，拓展服务业发展空间，增强其对扩内需、稳增长的持续推动力。