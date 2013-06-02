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亚洲 | 2013年 6月 2日 星期日 09:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，巴拿马和海岬型船型运价续跌

路透5月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型和巴拿马型运价进一步走低。

波罗的海乾散货运价指数 跌2点，或0.25%，至809点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点或1.36%，至795点。日均获利下降86美元至6,329美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点或0.22%至1,336点。日均获利下降1美元至5,171美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。 (完) (编译 艾茂林; 审校 王冠中)
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