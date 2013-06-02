全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，巴拿马和海岬型船型运价续跌

路透5月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型和巴拿马型运价进一步走低。

波罗的海乾散货运价指数 跌2点，或0.25%，至809点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点或1.36%，至795点。日均获利下降86美元至6,329美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。