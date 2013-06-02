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亚洲 | 2013年 6月 3日 星期一 07:00 BJT

重温稿-纽约汇市：美元走强，受强劲的美国数据带动

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 欧元/美元                        1.2995     1.3048      -0.41      -1.51     1.3194
 美元/日圆                        100.46     100.72      -0.26     +15.82      86.74
 欧元/日圆                        130.57     131.42      -0.65     +14.08     114.45
 美元/瑞郎                        0.9549     0.9529      +0.21      +4.30     0.9155
 英镑/美元                        1.5198     1.5231      -0.22      -6.48     1.6251
 美元/加元                        1.0375     1.0296      +0.77      +4.58     0.9921
 澳元/美元                        0.9570     0.9658      -0.91      -7.92     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2410     1.2435      -0.20      +2.77     1.2075
 欧元/英镑                        0.8549     0.8564      -0.18      +5.36     0.8114
 新西兰元/美元                    0.7934     0.8072      -1.71      -4.21     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.8671     5.8207      +0.80      +5.47     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.6254     7.5988      +0.35      +3.88     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.6160     6.5577      +0.89      +1.81     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6018     8.5600      +0.49      +0.28     8.5777
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 李军; 审校 母红)
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